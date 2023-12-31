浦科特固态硬盘 RMA 维修服务明日起全面转移至建兴储存科技 SSSTC

IT之家 12 月 31 日消息，浦科特（Plextor）宣布：为提供更优质的客户服务，决定将其固态硬盘的维修（RMA）服务于 2024 年 1 月 1 日全面转移至建兴储存科技股份有限公司（SSSTC）。

公开资料显示，Plextor 品牌原隶属于日本“Shinano Kenshi ”集团，曾于 1989 年推出了世界上第一台 CD-ROM 光驱，该品牌后于 2010 年授权给飞利浦与建兴电子合资的“飞利浦建兴数字科技股份有限公司”（PLDS），并于同年推出了 Plextor 品牌的固态硬盘。

IT之家查询发现，目前京东已经没有任何“浦科特”品牌的固态硬盘在售，能搜到的产品均为二手和拆机产品。把时间线拉远，浦科特于 2021 年推出了 M10P 系列高端固态硬盘，后续似乎再未推出过新品。

浦科特 M10P 系列 SSD 采用 PCIe 4.0 协议，自带散热片，提供 512GB、1TB、2TB 版本可选，当年首发价为 599 元、1199 元、2399 元起。

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