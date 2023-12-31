佰维推出“悟空”系列电竞存储产品，含 DDR5 内存及 PCIe 固态硬盘

IT之家 12 月 31 日消息，佰维存储宣布推出“悟空”系列电竞存储，共计四款内存、SSD 产品。

悟空 DX100 炫光 RGB 内存提供黑、银两种版本可选，价格方面：

32G (16G×2) 6000 C30 版本 749 元

64G (32G×2) 6000 C30 版本 1599 元

64G (32G×2) 6400 C32 版本 1699 元

32G (16G×2) 6600 C34 版本 799 元

32G (16G×2) 6800 C34 版本 999 元

NV7400 系列 PCIe 4.0 固态硬盘采用 3D TLC 颗粒，目前提供 512GB、1TB、2TB、4TB 四种版本，采用 HBM 缓冲技术，其中 512GB 版本读取速度为 7050MB/s，其余三款为 7450MB/s，写入速度为 6500MB/s，随机读写速度可达 1000K / 900K IOPS，4TB 版本可提供 150 万小时、4000TBW 寿命。

IT之家附价格及参数如下：

512GB 版本 289 元

1TB 版本 449 元

2TB 版本 749 元

4TB 版本 1399 元

NV3500 系列 PCIe 3.0 固态硬盘提供 512GB、1TB、2TB 三种版本，分别为 269、399、649 元，可提供 3500MB/s读取速度以及 3000MB/s写入速度，可提供 1200TBW 寿命。

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