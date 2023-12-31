欧盟首台百亿亿次级超级计算机 JUPITER 将于 2024 年安装，采用约 24000 个英伟达 GH200 GPU

IT之家 12 月 31 日消息，欧洲将于 2024 年初开始安装其首台百亿亿次超级计算机 ——JUPITER，欧洲希望以此与中国和美国进入同一赛道。

这台超级计算机建在德国于利希研究中心，由欧盟和私营企业之间的合作组织 —— 欧洲高性能计算联合项目（EuroHPC JU）打造。

在最近的一次采访中，于利希超级计算中心主任托马斯・利佩特（Thomas Lippert）教授表示，对于符合条件的人工智能应用来说，JUPITER 有望成为世界上最快的 AI 超级计算机，它可以在 8bit 的运算下实现 90 exaflops 以上速度。

据介绍，JUPITER 将采用独特的模块化设计，由两个主要组件组成：Booster 模块和 Cluster 模块。

其中，Booster 模块将采用约 24,000 个英伟达 GH200 GPU，从而为人工智能和模拟工作负载提供超大规模的算力。

Cluster 模块将使用欧洲制造的 SiPearl 新型 Rhea 处理器，主要用来处理需要高内存带宽的复杂工作负载。

这两个模块将由 Eviden 集成到节能液冷散热 BullSequana XH3000 平台中，并由 ParTec 的模块化 ParaStation Modulo 操作系统来进行操作。

JUPITER 可以说是 ParTec、Eviden、SiPearl 和英伟达共同努力的成果，将为欧洲科学界提供最先进的 AI 和高性能计算资源，以推动各个领域的知识边界和创新，从气候到量子计算，并将在全球科学领域中处于领先地位。

SiPearl 公司 CEO 菲利普・诺顿表示，如果没有其他更快的机器，那么 JUPITER 将有可能登上超级计算机 500 强名单的榜首，“他们会尽力争取第一名”。

此外，他还强调节能减排的重要性，因为 JUPITER 运行三年的成本大约为 5 亿欧元（IT之家备注：当前约 39.3 亿元人民币），其中包括每年约 1 亿欧元（当前约 7.86 亿元人民币）的电力成本。

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