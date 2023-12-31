特斯拉 Cybertruck 电动皮卡充电曲线曝光，4680 电池表现堪忧

IT之家 12 月 31 日消息，特斯拉 Cybertruck 自交付以来，其搭载的 4680 电池性能就一直备受质疑，尤其是考虑到 Model Y 使用该电池后充电速度大幅下降的案例。近日，首个完整 Cybertruck 充电曲线的曝光，似乎坐实了这些担忧 —— 这款备受期待的电动皮卡需要花费很长时间才能充满电。

据IT之家了解，Cybertruck 是特斯拉首款全面采用 4680 电池的车型。为了确保充足的电池供应，特斯拉今年早些时候停止了在得州 Gigafactory 生产 4680 Model Y。这款车型因电池性能不佳而备受诟病，充电时间远超采用 2170 电池的弗里蒙特版本，主要原因是充电功率在充电过程早期就迅速下降，导致实际充电时间远超特斯拉官方宣称的 25 分钟达到 80%。

面对 Cybertruck 会否重蹈覆辙的质疑，特斯拉曾信誓旦旦地表示，这款皮卡将使用更先进的 4680 电池 ——“Cybercell”，号称能量密度提升 10%，但并未提供具体的充电性能数据。早期被拍到的充电画面也让人联想到 Model Y 的糟糕表现，但由于缺乏完整充电曲线，尚难以定论。

圣诞节前，有人发现一辆 Cybertruck 在 V3 超级充电站充电，35% 电量时充电功率仅为 148kW，远远低于其他特斯拉车型在类似电量水平下的 200kW。充电至 80% 的预计时间也长达 35 分钟，表现平平。特斯拉粉丝辩称，这辆车可能接入了功率较低的 V2 超级充电桩。

还有人猜测，Cybertruck 可能针对 800V 充电器进行了优化，导致 400V 超级充电桩的充电效率不佳。但考虑到特斯拉采用了与通用汽车类似的串并联技术，无需逆变器即可在 400V 和 800V 电压下为电池充电，这种说法似乎站不住脚。越来越多人倾向于相信，Cybertruck 的充电性能确实如怀疑者所言，差强人意。

就在上周六，一位 Cybertruck 车主在 YouTube 上分享了该车的整个充电过程，揭示了其充电特性：零电量至 80% 电量需要 40 分钟，充电功率曲线从 20% 电量时的 250kW 急剧下降至 40% 电量时的 150kW，然后继续下降，在 65% 至 85% 电量之间稳定在约 80kW。

对于这种令人失望的表现，有两种解释：一是 4680 电池性能确实不佳，二是特斯拉在软件层面限制了其充电性能，以便收集足够的数据评估电池的长期表现。回顾以往，特斯拉曾有过在确认安全后解锁更多电池容量并提高充电速度的历史，希望 Cybertruck 车主也能迎来类似的优化升级。

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