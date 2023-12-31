特斯拉中国官网上架多款新品，包含 1129 元毛毯、299 元保温杯、2079 元背包

IT之家 12 月 31 日消息，特斯拉中国官网上架多款新品，包含 Cybersoft 毯子、Off the Road 畅饮杯、Cybertruck Elevate 背包、CyberBear 卡车帽、CyberStein 啤酒杯、Cyberwhistle 哨子（哑光黑）。

IT之家附详细介绍：

Cybersoft 毯子（1129 元）

Cybersoft 毛毯双面印有 Cybertruck 轮廓和雪花图案，拥有亮眼的压纹仿皮 T 标识，采用 100% 再生涤纶雪尼尔制成，手工缝接手感细腻，尺寸为 182×127 厘米。

Off the Road 畅饮杯（299 元）

Off The Road 畅饮杯容量为 650 毫升，设计灵感源自 Cybertruck，采用双面不锈钢制成，配有螺纹真空密封盖，保温时间长达 10 小时。杯身激光蚀刻 Cvbertruck 字母，自带防滑橡胶底座，可适用于洗碗机。

Cybertruck Elevate 背包（2079 元）

材质：100% 聚氨酷皮革材质

尺寸：40×30×15cm

这款包设计灵感来自 Cybertruck 的不锈钢外观，正面饰有浮雕赛博卡车图标。包背面饰有凹进的金属 Cybertruck 艺术字母，采用定制灰色纯素皮革，内置多层口袋和侧面水瓶口袋。

CyberBear 卡车帽（265 元）

这款帽子为纪念加州工程总部的成立，特别印有 3D 立体的加州灰棕熊徽标；采用轻质透气网状背衬，可调节的硅胶按扣，适合头围 60-65cm。

CyberStein 啤酒杯（490 元）

容量：560 毫升

重量：0.67 千克

材质：100% 陶瓷

适用温度：-10°C~180°C

这款啤酒杯的波状边缘和几何形状与 Cybertruck 外形如出一辙，饰有标志性 Tesla 徽标。可适用于微波炉 / 洗碗机，烤箱不可适用。

Cyberwhistle 哨子哑光黑（350 元）

这哨子设计灵感源自 Cybertruck，是一款采用医疗级不锈钢制成并经过抛光处理的高档收藏品。

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