理想 MEGA 车型发布会定档 3 月 1 日：发布即交付，预订可享 20kW 直流充电桩免费升级

IT之家 12 月 31 日消息，理想汽车宣布理想 MEGA 将于 2024 年 3 月 1 日正式发布，发布即交付，交付即上量。

3 月 1 日前预订理想 MEGA 的用户，将享受理想 20kW 直流充电桩免费升级权益（7kW 交流充电桩为理想 MEGA 标配，升级权益价值 10000 元），家充时间仅需 5.5 小时。

不具备 20kW 直流充电桩安装条件的预订用户，将享受同等价值 6000 度电的理想超级充电权益（5 年有效，同账户下所有的理想汽车均可使用）。

IT之家此前报道，理想 MEGA 现已在官网开启预订，预订金 5000 元，理想 MEGA Max 预计售价 60 万元以内，正式售价将在发布会上公布。

理想 MEGA 长宽高 5350/1965/1850mm，轴距为 3300mm；采用三排七座的座椅布局，并且采用 2+2+3 的传统 MPV 布局方式。第三排座椅不仅可以靠背向前折叠拓展空间，也可以向前完全翻起收起，三排座椅折叠翻转后，行李厢纵深长度达到 1066mm。

新车将采用华为和联合汽车公司的电机，最大功率有 155kW 和 245kW 两种，百公里加速 5.5 秒；首发搭载宁德时代麒麟 5C 电池，且“充电 12 分钟补能 500 公里”。

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