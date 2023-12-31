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广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%

2023/12/31 19:45:37 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 12 月 31 日消息，广汽埃安宣布 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。同时，广汽埃安还在 12 月 28 日达成累计产销百万，不仅成为全球最快破百万的纯电品牌和新能源品牌，同时也是全球最快破百万的汽车品牌

广汽埃安已启动“AION 埃安 + Hyper 昊铂”的双品牌矩阵，高端豪华品牌昊铂目前已推出中大型豪华轿车昊铂 GT、中国首款量产超跑昊铂 SSR、SUV 昊铂 HT 三款产品。

值得一提的是，昊铂高端补能服务将在 2024 年新年第一天（1 月 1 日）推出了“充电真免费”的顶级权益，联合 5 大头部电网运营商，全国 90% 充电桩均可实现终身充电免费

IT之家附目前已公布销量的车企：

  • 上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

  • 新岚图梦想家车型 12 月销量突破 5000 台，环比四连涨。

  • 长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

  • 广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

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关键词：广汽集团广汽埃安

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