IT之家 12 月 31 日消息，广汽埃安宣布 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。同时，广汽埃安还在 12 月 28 日达成累计产销百万，不仅成为全球最快破百万的纯电品牌和新能源品牌，同时也是全球最快破百万的汽车品牌。

广汽埃安已启动“AION 埃安 + Hyper 昊铂”的双品牌矩阵，高端豪华品牌昊铂目前已推出中大型豪华轿车昊铂 GT、中国首款量产超跑昊铂 SSR、SUV 昊铂 HT 三款产品。

值得一提的是，昊铂高端补能服务将在 2024 年新年第一天（1 月 1 日）推出了“充电真免费”的顶级权益，联合 5 大头部电网运营商，全国 90% 充电桩均可实现终身充电免费。

IT之家附目前已公布销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

新岚图梦想家车型 12 月销量突破 5000 台，环比四连涨。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。