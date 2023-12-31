“马力欧之父”宫本茂无意退休，更关心死后任天堂的发展

IT之家 12 月 31 日消息，任天堂是世界上最著名的娱乐工作室之一，凭借马力欧和塞尔达传说等系列游戏不断引领行业潮流，如今又凭借《超级马力欧兄弟大电影》的十亿美元票房成绩证明了其在电影行业的实力。而即将在几年后上映的真人版《塞尔达传说》电影也很有可能在票房上大获成功。这一切的背后，都离不开一个人：宫本茂。

作为一些广受欢迎的电子游戏的设计师和创造者，现年 71 岁的宫本茂至今仍在任天堂扮演着关键角色。通常情况下，像他这样取得如此巨大成就的人，会选择在人生的暮年功成身退。然而，宫本茂却无意退休，他更多地考虑的是自己在去世后任天堂将何去何从。

最近在接受《卫报》采访时，宫本茂谈到了自己在职业生涯后期仍留在任天堂的感受，以及他对未来职业生涯的思考。

“我考虑得更多的是倒下那一天，”宫本茂说，“在这个时代，你必须以五年为单位来思考问题，所以我确实会考虑将事情传给谁，以防万一。我真的很感激我所从事的事情有如此多的能量。这些东西已经进入了世界…… 它们被其他人培养，其他人一直在培育它们，帮助它们成长，所以从这个意义上说，我感觉自己已经不再对它们拥有太多‘所有权’了。”

宫本茂还表示，他希望那些在他去世后继续参与他所创造的游戏系列的人能够记住他。“《钢铁侠》里有一个场景，总裁去自己的公司，保安不让他进去，他指着画像说：‘那是我！’”他笑着说，“但我真的希望至少和我一起工作的团队成员能记住我是这些东西的创造者！”

IT之家注意到，宫本茂并不是唯一一位没有退休计划的游戏界传奇人物，小岛秀夫最近也表示，他的创作欲望远远大于退休的念头。

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