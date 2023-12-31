微软 Xbox 可拆卸手柄专利曝光，外形类似任天堂 Switch JoyCon

IT之家 12 月 31 日消息，随着近期一份专利的曝光，业界猜测微软可能正在研发类似任天堂 Switch Joy-Con 可拆卸手柄的游戏控制器。

长期以来，索尼和任天堂都在积极探索便携式游戏设备，而微软在过去 22 年的 Xbox 硬件开发中却从未涉足传统掌机领域。然而，近年来微软云游戏业务的蓬勃发展为其开辟了一条全新的道路，将几乎所有现代智能手机和平板电脑都变成了便携式游戏平台。

如今，微软似乎正着眼于进一步提升云游戏的易用性，即为用户提供平台无关的游戏手柄选择。IT之家注意到，该专利名为“适应性输入设备”，于 12 月底获得批准，其中展示了一款类似 Switch Joy-Con 的可拆卸手柄。与 Joy-Con 相比，微软这款手柄最大的不同之处在于，其采用自适应夹持机构，可以夹持各种厚度不同的设备。

在专利描述的一些应用场景中，两个手柄与平板电脑结合，形成类似 PlayStation Portal 的解决方案。其他场景则展示了手柄夹持智能手机，可横向或纵向使用。专利附图中甚至出现了一款类似三星 Galaxy Z Fold 系列的可折叠手机，搭配 Joy-Con 风格的手柄。

微软的最新专利主要侧重于设计，并未提及用于向连接设备发送输入信号的无线技术，但蓝牙似乎是这种解决方案的合理选择。事实上，这不是微软第一次探索可拆卸手柄的概念。早在 2019 年，就有迹象表明微软已经对此展开研究。

根据 Statista 的一份研究报告，仅在 2022 年，微软研发部门就提交了超过 1800 项专利申请，平均每年超过 1500 项。由于大多数专利最终都不会转化为消费产品，因此该款手柄概念短期内实现商用的可能性似乎并不高。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。