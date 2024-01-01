NASA 发现太阳爆发 X5.0 级太阳耀斑，严重时将扰乱 GPS 和通讯信号

IT之家 1 月 1 日消息，北京时间 2023 年 12 月 31 日 17 时 55 分，NASA 太阳动力学天文台捕捉到了一个 X5.0 级别的太阳耀斑（X5.0 级表示耀斑软 X 射线峰值流量为 5×10-4 瓦 / 平方米）。

IT之家注：太阳耀斑通常可分成 A、B、C、M、X 五个级别，所释放能量依次 10 倍增大。一般地球上观测到的弱耀斑是 C 级，M 级是大耀斑，而 X 级则是极大耀斑。太阳耀斑发生的频率一般会随着平均 11 年的活动周期变动，我们目前正处于第 25 太阳活动周期，科学家预测此次耀斑爆发将在 2025 年前后达到活动高峰。

一般来说，耀斑产生的有害辐射无法穿过地球大气层对地面上的我们产生物理影响，但这次的太阳耀斑强度较高，而当耀斑强度足够大也会对地球产生影响，例如导致极光出现在更低的纬度、扰乱 GPS 和无线电通信传播，甚至在极端情况下可能导致电网故障，并对航天器和宇航员构成威胁。

此外，耀斑还可能对人类健康产生一定的影响，如增加癌症风险等。因此，对于这种强度的太阳耀斑，科学家们会密切关注其发展情况，并采取相应的防护措施。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。