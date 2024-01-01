2024 款上汽大众 ID.3 车型正式上市，163888 元起

IT之家 1 月 1 日消息，上汽大众新款 ID.3 和 ID.4 X 现已正式上市，其中大众 ID.3 包括 2 款车型，分别为 163888 和 171388 元（后续应该还有 12.59 万元的版本）。

两款新车均是年度改款车型，基于 MEB 平台打造，其中大众 ID.3 延续了现款车型的造型设计，但带来了全新的“峡湾蓝”车漆（IT之家还有极光绿、离子灰、星耀白，蓝 / 绿需加价 1000 元），内饰可选“皎月金星”“暗黑磁场”两种。

这款车型还采用了 20 英寸澎湃飓风轮、全视野景观天幕，带电动遮阳帘。还有宽敞驾乘空间、AR HUD 智能导视、感官焕彩氛围灯等配置。

2024 款大众 ID.3 车身长宽高分别为 4261/1778/1568 毫米，轴距为 2765 毫米，与现款车型保持一致。同时，新款 ID.3 也在前不久作为上汽大众的第 2700 万辆汽车正式下线。

动力方面，2024 款大众 ID.3 配备最大功率为 125 千瓦的电机，峰值扭矩为 310 牛・米，0-50km/h加速 3 秒，搭载三元锂电池，可提供 450 公里 CLTC 综合续航。

其他方面，这款新车还采用了 IQ. Light 灵眸矩阵设计，支持智能切换多角度不同亮度灯光，配备灯光精灵、智慧车联、全旅程智能驾驶辅助系统、泊车管家等功能，搭载 ACC 自适应巡航及 Lane Assist 车道保持等诸多驾驶辅助功能，支持自动泊车和一键启动记忆泊车功能。

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