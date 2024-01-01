一加 Ace 3 手机预热：支持所有游戏 120 超帧 / 1.5K 超分同开

IT之家 1 月 1 日消息，一加 Ace 3 手机发布会定档 1 月 4 日 14:30，号称“以全能姿态，让旗舰体验全面普及”，一加中国区总裁李杰今日对这款新机进行了预热。

据李杰介绍，一加 Ace 3 手机搭载全新自研的「超帧超画引擎」，并做了三大升级。

首先，一加 Ace 3 将支持所有游戏的 120 帧超帧和 1.5K 超级分辨率的满血同开；其次，一加 Ace 3 同样搭载自研的新一代「超级 HDR 画质」，可以还原游戏中的“真实光影”；最后，这款新机还定制了一颗全新「独显芯片」，“性能更强，功耗更低”。

在此前的预热中，一加 Ace 3 还确认配备了新一代“雨水触控”功能，号称“湿手、汗手也能有好触控”；支持“超级信号工程”，配有 360° 电竞环绕天线、全区域多功能 NFC、红外遥控，支持 Wi-Fi 7；配备超薄屏幕指纹、超线性立体声双扬声器、双频 GPS、三频北斗等，支持 4 年 3 次安卓大版本升级。

一加 Ace 3 此前已经现身电信终端产品库信息。这款新机预计搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，内置 5500 mAh 电池，配备 6.78 英寸屏幕（IT之家注：分辨率 2480×1264）。

此外，这款新机将提供 16GB + 1TB、16GB + 512GB、12GB + 256GB 三种存储规格，前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素摄像头。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。