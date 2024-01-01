上汽通用：2023 年新能源车销量首次达 10 万辆，计划两年推 8 款新车

IT之家 1 月 1 日消息，上汽通用今日宣布 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%，创历史新高。其中，12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。

主要车型销量：

别克 E5 全年销量累计达到 35129 辆

别克微蓝 6 全年销量累计达到 45538 辆，12 月销量破万

凯迪拉克 IQ 锐歌全年销量累计达到 5400 辆

上汽通用表示东岳奥特能超级工厂启动建设，2025 年上半年正式批量投产。目前奥特能已经落成 54 座品牌自建充电站，以及 4 家奥特能机场充电服务中心，第三方合作充电终端已经达到 58 万个，全国地级市覆盖率近 100%。此外，上汽通用还与特斯拉中国充电网络开启了互联互通合作。

在 2024 年及 2025 年，上汽通用表示将陆续推出 8 款全新新能源车型，包括奥特能纯电车型以及全新一代 PHEV 插混车型；VCS 智能座舱系统将推出搭载骁龙 8195 芯片的升级平台，AI 大模型技术将在年内上车。

此外，上汽通用还表示推出多个高阶智能辅助驾驶功能，覆盖更多使用场景。其中，高速领航辅助功能将在别克世纪上率先应用。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。

AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。

上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。

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