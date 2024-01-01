哪吒汽车推出限时优惠活动，下定可享受 5000 元专享红包

IT之家 1 月 1 日消息，哪吒汽车推出了龙年来“哪”福活动：2024 年 1 月 1 日 —1 月 31 日，下定哪吒 AYA / 哪吒 X / 哪吒 S / 哪吒 GT，即可享受 5000 元哪吒新年专享红包好礼。IT之家注意到，哪吒汽车还针对这四款车型，分别推出多重购车福利。

即日起至 1 月 31 日，下定哪吒 X，即可享受 2000 元抵 15000 元限时优惠，下定哪吒 AYA 即可享受 3000 元金融贴息或置换补贴。

除此之外，购买哪吒 X / 哪吒 AYA 两款车型，还有加电礼、无忧礼等多重福利好礼。其中，加电礼即自购车之日起可享受 2 年内免费赠送 7kW 标准充电桩（具备安装条件，不含安装服务）；无忧礼包括终身免费三电质保（限首任非营运私人车主，每年行驶里程不超过 3 万公里)、道路救援（质保范围内免费)、免费 OTA 升级、娱乐流量赠送 3 年 (5G / 月)。

即日起至 1 月 31 日，购买哪吒 S / 哪吒 GT，可享受无忧购车、哪铁礼、无忧服务三大福利。无忧购车礼即购车全系可享 5000 元 / 台的金融贴息；哪吒汽车老客户购车可专享哪吒汽车 App 5000 积分好礼；“无忧服务”礼则是包括终身免费三电质保（限首任非营运私人车主，每年行驶里程不超过 3 万公里)、道路救援（质保范围内免费)、免费 OTA 升级、娱乐流量赠送 3 年 (5G / 月)。

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