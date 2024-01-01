巨人网络：刘伟因个人原因辞任 CEO，前网之易负责人张栋接替出任

IT之家 1 月 1 日消息，巨人网络今日发布官方公告，刘伟因个人原因向公司董事会申请辞去 CEO 职务，公司聘任张栋担任公司 CEO。

公告称，刘伟所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。巨人网络表示，刘伟在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事长及董事会对刘伟作出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

IT之家从公告获悉，巨人网络新任 CEO 张栋现年 43 岁，2002 年毕业于北京大学生物化学与分子生物学专业，拥有近 20 年游戏行业从业经验。

2005 年，张栋加入腾讯互动娱乐事业部，任产品经理。2009 年，张栋加入巨人网络，任《征途 2》等项目产品总监。2013 年，张栋加入网易，组建了网易暴雪游戏中国发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》、《暗黑破坏神 3》、《风暴英雄》、《守望先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的国服版本，此后历任上海合作部总经理，上海网之易法定代表人及执行董事等职位。2022 年起，张栋加入网易云音乐管理团队，负责商业化及市场等多项工作，同时担任公司法定代表人。2024 年起，张栋回归巨人网络任 CEO 职务。

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