巨人网络：与华为就鸿蒙生态达成合作，首个落地项目为手游《原始征途》

IT之家 8 月 5 日消息，巨人网络今日通过官方公众号宣布与华为就鸿蒙生态达成合作。

巨人网络表示，双方将围绕技术互补、成果共享、商业共赢等方向进行合作：

巨人网络基于 HarmonyOS“可分可合、自由流转、一次开发多端部署”等核心特性，构建应用及服务的开发，为用户带来基于 HarmonyOS 的创新游戏体验。

华为方面提供全生命周期服务平台和开发套件，帮助巨人网络低成本、低门槛，快速构建游戏服务。

双方的首个合作落地项目为巨人网络移动端“战略新品”手游《原始征途》，预计 2024 年 4 月前推出 HarmonyOS 商用化版本，未来新发布的游戏产品也将全面适配 HarmonyOS。

据华为官方介绍，华为游戏中心为游戏伙伴提供全生命周期服务平台和开发套件，帮助游戏伙伴在 HarmonyOS 上低成本、低门槛，快速构建游戏服务。同时在游戏分发上，基于华为全场景的多终端覆盖和智慧分发场景入口如游戏元服务等，帮助伙伴通过更多的游戏内容形态触达用户，带来更多商业机会。

另外，在游戏体上，HarmonyOS 通过分布式设备虚拟化技术创新游戏玩法，让手表、耳机等鸿蒙超级终端虚拟化为游戏手柄，实现手表、耳机即可控制游戏人物，为玩家提供更便捷、更流畅的沉浸式游戏体验。

IT之家此前报道，本次华为开发者大会上，飞鱼科技宣布将在 HarmonyOS 上完成《保卫萝卜 4》游戏的开发。此外，网易游戏也宣布 HarmonyOS 版《倩女幽魂》手游已完成主体渲染和逻辑打通。

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