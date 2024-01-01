小鹏汽车 12 月共交付新车 20115 台，2023 年总计交付超 14 万台

IT之家 1 月 1 日消息，小鹏汽车 2023 年 12 月及全年交付量出炉：2023 年 12 月共交付新车 20,115 台，同比增长 78%；四季度累计交付突破 6 万，同比增长 171%；2023 年小鹏汽车总交付突破 14 万，历史累计交付突破 40 万里程碑。

值得一提是，小鹏 X9 将于今日 18:30 举行上市发布会，目前预售订单已经突破 30000 台，预售价 38.8 万元起。

此外，小鹏汽车官方近日宣布，XNGP 高阶城市辅助驾驶鹏友圈再上新，27 城全量开放。OTA 4.5.0 版本将在小鹏 G9、G6、P7i 三车型同步陆续推送。

据介绍，在本次 Xmart OS 4.5.0 的公测 OTA 中，XNGP 不仅新增 27 座高精地图未覆盖城市，并重点针对无高精地图城市导航辅助驾驶的体验进行了提升，包括高速、城市快速路、城市道路等多种场景。

IT之家注：本次 27 座开通城市分别为：天津市、成都市、西安市、武汉市、长沙市、厦门市、福州市、泉州市、晋江市、石狮市、南京市、镇江市、泰州市、扬州市、淮安市、盐城市、南通市、宜兴市、海宁市、义乌市、台州市、舟山市、惠州市、珠海市、中山市、清远市、江门市 （具体可用状态请以仪表的 NGP 功能可激活图标为准）。

除此之外，小鹏 XNGP 还支持：苏州、杭州、无锡、宁波、常州、温州、金华、嘉兴、绍兴、昆山、太仓、江阴、慈溪、余姚、湖州、常熟、桐乡、张家港、东莞、肇庆、北京、上海、广州、深圳、佛山。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。

AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。

上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。

智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。

小鹏汽车 12 月共交付新车 20,115 台，同比增长 78%，全年总交付突破 14 万。

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