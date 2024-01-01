百度集团：关联方 Moon 终止与欢聚集团的股份购买协议

IT之家 1 月 1 日消息，IT之家注意到，百度集团今日（1 月 1 日）在港交所公告，2024 年 1 月 1 日，该公司的一家关联公司 Moon SPV Limited 通过行使合同权利，终止了 Moon SPV Limited、百度与欢聚集团及其他相关方于 2020 年 11 月 16 日订立并经日后修订或补充的《股份购买协议》。该公司将寻求与欢聚集团讨论终止股份购买协议后的下一步安排。

此前，百度同意向欢聚集团购买后者在中国的国内视频娱乐直播业务。股份购买协议规定，拟定收购的交割须满足某些前提条件，其中包括获得必要的政府监管部门批准和其他条件，且如果拟定收购未在最终截止日前交割，买方或卖方均有权终止股份购买协议。截至 2023 年 12 月 31 日，即最终截止日，股份购买协议规定的交割前提条件尚未全部满足。

接下来，Moon 会就终止股权收购协议后交易未来安排寻求与欢聚集团进行协商，探讨合理解决方案。分析师认为，该公告为双方协议日到期的正常动作，不会影响 YY Live 正常运营。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。