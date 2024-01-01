2023 年 12 月桌面浏览器排行榜：Chrome 稳坐第一，Edge 强势回升，Safari 暴跌

IT之家 1 月 1 日消息，Statcounter 的 2023 年 12 月份的浏览器市场报告现已出炉，其中亮点颇多：微软 Edge 历史性登顶第二，Safari 意外暴跌，Chrome 稳步增长。

IT之家注意到，Edge 在 2023 年 5 月被 Safari 超越后屈居第三，如今王者归来，重回桌面浏览器亚军宝座。12 月份，其市场份额从 11.23% 上升至 11.9%，创下历史新高。值得一提的是，Edge 现已跨平台支持 Windows、macOS 和 Linux 系统。

苹果 Safari 则遭遇了断崖式下跌，作为报告中唯一一个非跨平台桌面浏览器，其市场份额上个月从 13.3% 暴跌至 8.96%，原因不明，已逼近 Firefox 的 7.62%（增长 0.93 个百分点）。

桌面端浏览器霸主 Chrome 依然稳坐钓鱼台。其市场份额高达 65.23%，较上月增加了 3.17 个百分点。前五名中的最后一个席位则由 Opera 占据，但其市场份额也有所下降（下降 0.74 个百分点），目前为 3.8%。

再来看看移动端：

Chrome：64.93%（增长 0.39 个百分点）

Safari：24.71%（下降 0.45 个百分点）

Samsung Internet：4.48%（下降 0.1 个百分点）

Opera：2.28%（增长 0.18 个百分点）

UC 浏览器：1.48%（增长 0.03 个百分点）

值得注意的是，微软 Edge 虽然在 iPhone 和 Android 上也有一定用户，但与竞争对手相比差距悬殊，其移动市场份额仅为 0.24%。

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