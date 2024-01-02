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首页 > 游戏之家>游戏快报

Epic 喜加一：解谜游戏《逃脱学院》免费领，无中文原价 60 元

2024/1/2 1:51:38 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 清欢岁张子枫我老婆诺澜手写的从前佳宜 的线索投递！

IT之家 1 月 2 日消息，Epic 游戏商店正在进行“连送模式”，其中第十四款神秘游戏现已揭晓 ——《逃脱学院（Escape Academy）》，国区原价 60 元，无中文

《逃脱学院》支持局域网联机、联网、本地分屏游玩，内置多种“课程”：拆炸弹、攻击教授、争夺金牌、不要淹死、喷漆纪念碑。

IT之家附游戏简介：

欢迎来到逃脱学院。受训成为终极密室逃脱大师。解开谜题，入侵服务器。认识教职员工。泡上一杯香茶。无论是单人作战，还是与好友组队，都能让你玩得开心。游戏支持局域网联机和联网游玩！

你刚刚来到逃脱学院，一所旨在将学生训练成终极密室逃脱大师的学校。

游玩十几个精心制作的密室，全都由现实世界中经验丰富的密室逃脱专家精心设计。

可单人或两人组队游玩，完整体验《Escape Academy》的精彩内容。支持局域网联机或联网分屏游玩。

探索逃脱学院的校园，认识各位教职员工，这些个性鲜明的角色个个都是逃脱领域的好手。其中一些还有不为人所知的秘密……

由风格独特的 Doseone 操刀设计的游戏原声（Gang Beasts、SLUDGE LIFE、Disc Room、Enter the Gungeon 的作曲家）。

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关键词：逃脱学院解谜游戏喜加一

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