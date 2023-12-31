Epic 喜加一：《黑道圣徒：重启版》免费送，国区原价 110.99 元

IT之家 12 月 30 日消息，Epic 游戏商店正在进行“连送模式”，其中第十二款神秘游戏现已揭晓 ——《黑道圣徒：重启版（Saints Row）》，国区原价 110.99 元，支持中文。

《黑道圣徒：重启版》于 2022 年 8 月 23 日发行，讲述的是一家创业公司的故事，只不过这家公司的业务内容碰巧是犯罪罢了。

玩家身为未来的老大，在妮娜、凯文和伊莱等人的帮助下，将会创立“圣徒”，对抗豹子帮、偶像派及马歇尔等敌对势力，在圣多伊列索的街道上打造属于自己的帝国，争夺这座城市的主导权。

IT之家附游戏特色：

见证“圣徒”的诞生：游玩一部动作满点的精采原创故事，其中充满犯罪、非凡场面和本系列招牌的幽默惊喜。

探索怪诞狂野的西部：深入圣多伊列索这个有史以来最大最棒的《Saints Row》游戏舞台，探索 9 个独特区域，周围皆被广阔无际、雄伟壮丽的西南沙漠所环绕。

打造自己的犯罪帝国：一区一区地逐步接管城市，向敌对势力宣战，借由巧妙的犯罪事业加强对街道的控制。

开枪射击。一大堆的枪：用左轮手枪随手射击、用火箭发射器射后不理，或使用重量级近战武器近距离痛打敌人，还有残酷的击倒技。各式熟悉与奇异的武器皆可自定义外观，而且全都带有致命的乐趣。

在街道和空中作战：借由汽车、机车、飞机、直升机、垂直起降机、悬浮机车、悬浮滑板、卡丁车或是翼装，在城市和沙漠环境中自由移动。

前所未见的自定义功能：使用全系列最广泛的角色自定义套件，创造梦想中的 Boss 角色，再用惊人的外观选项设计武器和载具。

流畅的多人合作功能：通过完全不受限制的“随加随离”合作模式，你可以随时与朋友一起体验游戏提供的所有内容，不用让其中一方被排除在破天荒的动作场面之外。可以携手合作，也可以用新方法恶搞自己的队友。毕竟，你才是 Boss。