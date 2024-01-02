消息称三星 Galaxy S24 Ultra 手机支持 4K120FPS 视频录制

IT之家 1 月 2 日消息，数码博主 @i 冰宇宙近日发布微博和推文，分享了关于三星 Galaxy S24 Ultra 手机的相关信息。

根据微博和推文内容，三星 Galaxy S24 Ultra 支持 4K120fps 视频录制 (有可能再次被阉割)，此外支持显示 HDR 照片。

此外根据韩国爆料源 yeux1122 分享的最新消息，三星巴西零售商已经开始正式推广 Galaxy S24 Ultra。

另外韩媒爆料称，消费者预购 Galaxy S24、Galaxy S24+ 或 Galaxy S24 Ultra，不需要支付额外费用，可以获得双倍存储空间。

例如，如果你支付的是 256GB 版本的 Galaxy S24+，那么无需支付任何额外费用，可以获得 512GB 版本的手机；如果你支付 512GB 版 Galaxy S24 Ultra 的价格，就可以获得 1TB 版的旗舰智能手机。

IT之家此前报道，旗舰级的 Ultra 型号将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，分辨率为 QHD+ (1440p)，亮度为 2600 尼特；并将配备 200MP 主摄（SOCELL HP2SX），支持“100 倍数码变焦”和“四倍长焦”功能；并将配备 5000mAh 电池，可在 30 分钟内将电量从 0% 充至 65%，并将采用钛金属设计，支持 IP68 防尘防水，当然还有内置 S Pen。

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