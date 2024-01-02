洛图科技：2023 年 11 月国内监控摄像头线上市场销量 216 万台增长 14.4%，小米乔安萤石领衔

IT之家 1 月 2 日消息，洛图科技今日发布新一期《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪报告》，其中提到，2023 年 11 月中国大陆监控摄像头线上市场销量为 216 万台，同比增长 14.4%，环比增长 0.3%；销额为 4.5 亿元，同比下降 10.7%，环比下降 1.8%。

IT之家从洛图科技披露的报告中获悉，本月小米、乔安、萤石位居前三，销量份额分别达到 12.7%、11.1%、7.9%。

▲ 单位：万台，图源“洛图科技官方公众号”

洛图科技同时在报告中声称，中国大陆消费者如今更强调监控设备的画质，300 万及以上像素摄像头产品本月共揽市场份额 27.5%，其中 500 万像素摄像头产品本月增至 19.7%，乔安、小米、警视卫在该细分市场位居前三。

此外，洛图科技提到，超高清像素监控产品销量也明显增长，800 万像素摄像头线上销量占比从 1 月的 0.8% 提升至 11 月的 3.8%；2023 年 11 月，800 万像素摄像头销量同比增长超 200%，预计未来 800 万及以上像素产品市场“还将持续升温”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。