特斯拉 Autopilot 更新后被指仍存安全隐患，遮挡车内摄像头也能激活

IT之家 1 月 1 日消息，近日，华盛顿邮报的一篇报道再次将特斯拉 Autopilot 系统推上了风口浪尖。记者杰弗里・福勒（Geoffrey Fowler）在亲自体验了特斯拉针对 200 万辆汽车的 Autopilot 软件更新后，发表了一篇标题为“测试特斯拉的 Autopilot 更新，我仍然不觉得更安全，你也应该如此”的文章，引发热议。

IT之家注意到，文章一开始就点明了争议的焦点：特斯拉此次更新是否真正解决了美国国家公路交通安全局（NHTSA）之前提出的安全问题。福勒在旧金山街头测试了他的特斯拉 Model Y，结果发现更新后的系统仍然存在着令人担忧的缺陷。

最严重的问题之一是，Autopilot 系统在本来不适合使用的路段仍然接管了驾驶。福勒强调，他全程保持警惕，手悬于方向盘，但系统仍然能够在城市街道上自动行驶，甚至持续了一分钟以上（此次更新本应通过检测驾驶员手握方向盘和眼睛看向路面才能启用 Autopilot ）。更令人不安的是，即使他用贴纸遮挡了车内摄像头（用于监测驾驶员注意力），仍然可以激活 Autopilot 功能。

福勒指出，此次更新似乎更多是出于安抚监管部门，而非真正提升安全性。他认为，特斯拉并没有真正限制 Autopilot 功能，仍能在车主手册明确禁止使用的道路上激活 Autopilot，更新之前，他可以在一条次级公路上双手离开方向盘 75 秒，更新后缩减为 60 秒。特斯拉通过增加字体大小等无关紧要的改动敷衍了事，这种做法不仅毫无意义，反而可能误导驾驶者，让他们误以为系统更加安全可靠。

此外，他的车在减速带前没有减速，还直接闯了红灯，尽管红灯信号清晰地显示在车载触摸屏上。查阅车主手册后，福勒发现只有购买 FSD 软件包，车辆才会遵守红灯。这就是问题所在，特斯拉假设驾驶员对不同软件包的功能理解透彻，这可能超出了许多人的能力范围，无助于安全驾驶。

福勒还提到，他用一个笑脸贴纸遮挡车内摄像头后仍然可以激活 Autopilot，这让他感到非常不解。如果摄像头无法正常工作或被故意遮挡，系统为何还允许激活 Autopilot？这不是一个巨大的安全隐患吗？

福勒将他的担忧反馈给了 NHTSA，该机构的沟通主管维罗尼卡・莫拉莱斯（Veronica Morales）表示，对特斯拉的调查仍在进行中，他们会继续监控更新后车辆的性能。她没有直接评论福勒的测试，但强调了《车辆安全法》赋予制造商开发安全修复措施的责任。莫拉莱斯还表示，NHTSA 将在俄亥俄州的车辆研究和测试中心使用多辆特斯拉进行测试。

尽管 NHTSA 强调消费者不应该自行测试车辆技术，但福勒认为，所有使用更新后 Autopilot 的特斯拉司机都在无形中成为测试者，而 NHTSA 的事后审查机制效率低下，无法及时发现并解决安全问题。他将特斯拉与手机进行了对比，指出手机 App 在发布之前都要经过苹果和谷歌的严格审查，并需满足透明度要求，为什么汽车却能享受比手机更宽松的监管？

福勒的质疑并非没有道理，围绕特斯拉 Autopilot 的争议声至今不息。正如 CleanTechnica 所言，Autopilot 这个词本身就具有误导性，它承诺的功能远远超出了实际能力。此外，安全保障不应该依赖某个亿万富翁计算机天才的个人判断，而是要确保普通人能够清晰理解特斯拉汽车的功能和缺陷，避免因信息不对称而酿成悲剧。而其他交通参与者是否知情参与了这场没有任何同意程序的测试，也是一个值得深思的问题。

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