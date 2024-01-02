完全自主！我国掌握“抗癌利器”质子治疗高端医疗装备技术

IT之家 1 月 2 日消息，据“中核集团”公众号消息，2023 年 12 月 29 日，中核集团 230MeV 超导质子回旋加速器及治疗端通过验收技术测试。这意味着中核集团布局治癌回旋加速器及治疗端技术取得又一重要突破。

至此，我国成为全球少数几个掌握具有自主知识产权质子治疗高端医疗装备技术的国家之一，对于带动我国核医疗技术水平的跨越式发展具有重要意义。

IT之家注：质子治疗是精准放射治疗的抗癌利器，是世界先进的肿瘤放射治疗手段之一，是“肿瘤定向爆破神器”，也是“肿瘤放疗皇冠上的明珠”。质子可以在肿瘤组织处集中释放肿瘤致死性的杀伤剂量，形成 Bragg 峰；随后能量迅速回落归零，做到即停即止，充分保护肿瘤周围的正常组织，实现对肿瘤的“精确打击”。

在国防科工局核能开发科研项目和中核集团“龙腾 2020”科技创新计划支持下，中核集团原子能院自主设计、研制了 230MeV 超导质子回旋加速器及治疗端。该装置具有体积小、功耗低、束流强度高、引出的束流为连续束等优点，更适用于快速调强扫描治疗。

根据国际原子能机构相关剂量测定操作规程，以及国家卫健委和医药行业有关标准，原子能院组织开展了治疗头扫描照射野和照射精度测试。照射野优于项目任务书 250mm╳250mm 的要求，实测为 266mm╳269mm；测量了不同束流强度下的 3 次照射精度，每次 37 点，最大位置偏差 0.55mm，平均位置偏差小于 0.15mm。

2020 年，原子能院自主研制的超导回旋加速器质子束能量达到 231MeV，达到设计指标；360° 旋转治疗机架机电性能通过专家测试，等中心度好于 0.3mm；建立了较为完善的技术体系，主导编制的我国首个超导回旋加速器国家标准于 2022 年发布。

自 2023 年 11 月以来，质子治疗系统展开全面调试，回旋加速器及束流线、降能器、治疗头等治疗端核心设备先后通过验收专家技术测试：超导回旋加速器能量为 242.25MeV、流强最高达到设计指标的 3 倍，实测加速-引出效率达 74%；降能器能量调节范围为 71.84MeV~242.25MeV；束流线从加速器到治疗头的 51 个各类磁铁，以及降能器同步调变一个能量步长，时间为 45ms。

中核集团表示，该项目的验收测试完成，表明我国基于超导回旋加速器的质子治疗系统成套装备的技术水平达到了一个新高度，为打通成果落地“最后一公里”奠定了基础。此外，通过束流线上采取技术措施，能量实现连续、快速可调，适合于特殊环境质子效应研究和器件研发，将在医疗健康和空天科学等领域发挥重要作用。

来自中国医学科学院肿瘤医院、协和医科大学肿瘤研究所、原国家医用加速器工程中心、北京医疗器械检验研究院、空军总医院等单位的专家，中核集团科技质量与信息化部有关同志，原子能院主要负责人等参加验收技术测试会。

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