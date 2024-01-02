领克汽车 12 月销量 25695 台同比增长 16.86%，领克 09 降价 1 万元现价 24.79 万元起

IT之家 1 月 2 日消息，领克 2023 年 12 月总销量为 25,695 台，同比增长 16.86%，其中新能源车型销量为 14,203 台，占比达 55.3% 较同期增长 149.77% 再创新高。

2023 年，领克全年销量为 220,250 台，同比增长 22.27% 突破 22 万大关。从 2017 年 12 月到 2023 年 12 月，领克累计销量为 1,050,841 台。

此外，领克 09 还宣布从 1 月 1 日降价 1 万元，调整后指导价区间为 24.79-30.29 万元。2024 年 1 月 31 日前购车用户还可以获得 1 万元燃油车购车券、最高 8000 元置换补贴以及 1 万元金融补贴。IT之家汇总如下：

领克 09 车型 调整后售价（万元） 下调幅度（万元） 2.0T Pro 七座 24.79 1 2.0T Halo 七座 26.79 1 2.0T Halo 六座 26.79 1 2.0T Ultra 七座 30.29 1 2.0T Ultra 六座 30.29 /

领克 09 基于 SPA 架构打造，长宽高分别为 5042/1977/1780mm，轴距为 2984mm，定位中大型 SUV，车内提供 6 座以及 7 座布局，同时配备 L2 级驾驶辅助功能。

动力方面，新车将搭载 2.0T 发动机 + 48V 电机组成的轻混系统，最大功率 254 马力，最大扭矩 350 牛・米。传动系统匹配 8 速手自一体变速箱，并全系配备全时四驱系统。

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