玩客云 App 宣布 2 月 29 日正式停止服务，后续将不再提供上传、云添加功能

IT 之家 1 月 2 日消息，玩客云是网心科技赚钱宝团队推出的新一代私人云盘，官方今日发布公告宣布玩客云 App 将于 2024 年 2 月 29 日正式停止服务。

官方宣布：2024 年 2 月 29 日起玩客云 App 将不再提供上传、云添加功能，有需要的用户请尽快操作将外接硬盘连接到电脑进行资料备份和存储。

上传后的照片、视频等文件存放在硬盘根目录下的 OneCloud 文件夹中的位置。文件对应目录如下：

照片存放路径： 根目录 / onecloud / pictures

视频存放路径： 根目录 / onecloud / videos

文档存放路径： 根目录 / onecloud / documents

音乐存放路径： 根目录 / onecloud / musics

其他文件存放路径： 根目录 / onecloud / others

自动备份文件： 根目录 / onecloud / mobilebackup

云添加文件： 根目录 / onecloud / tddownload

SD 卡备份文件：根目录 / onecloud / sdbackup

2024 年 2 月 29 日起，用户将无法登录玩客云 App，玩客云 App 不再提供服务。官方还提醒用户于 2024 年 2 月 29 日前及时处理账号内相关权益，逾期将视为主动放弃，届时玩客云 App 将统一清理。

IT 之家注意到，玩客云还给出了两种“远程下载”替代措施供用户参考，有需要的用户可以考虑一下：

（1）若您拥有 NAS 设备（比如群晖、极空间、华为等）可安装 NAS 迅雷，在手机迅雷 -「我的」-「远程设备」页面可以远程创建下载任务到 NAS 设备；

（2）如您没有 NAS 设备，可以在迅雷官网下载最新版 PC 迅雷，在设置-「高级设置」里「开启远程下载」功能，即可在手机迅雷 - 我的 -「远程设备」页面远程创建下载任务到 PC 电脑。

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