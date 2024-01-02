中国移动 App 启动华为鸿蒙原生应用开发

IT之家 1 月 2 日消息，据华为官方消息，拥有超 3 亿用户的中国移动 App 宣布，正式基于 HarmonyOS NEXT 启动鸿蒙原生应用及元服务开发。

华为表示：“鸿蒙系统的分布式技术可以帮助中国移动 App 及元服务在手机和平板、手表等全场景多终端实现无缝流转，建立起多渠道用户触达矩阵；而 HarmonyOS 原生智能等独特优势，让用户在业务查询、业务办理、消费提醒、在线客服等场景获取到更流畅、更智能、更安全的体验。”

目前官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商如下：

IT之家（已启动）

同程旅行（已启动）

开心消消乐（已完成）

美团（已启动）

去哪儿（已启动）

新浪微博（已启动）

石墨文档（已完成）

钉钉（已启动）

飞常准（已启动）

小红书（已完成 Beta 版）

B站（已启动）

向日葵（已启动）

58 同城（已启动）

安居客（已启动）

高德地图（已启动）

快看漫画（已启动）

得到（已启动）

浙江传播大脑（已启动）

奥维互动地图（已启动）

小牛电动（已签约）

软通动力（已签约）

《三国杀》系列游戏（已完成）

建设银行（已启动）

麦当劳（已启动）

支付宝（已启动）

同花顺（已完成 Beta 版）

交通银行（已启动）

HiPaint（已启动）

易车（已启动）

平安金管家（已启动）

网易游戏（已启动）

洪恩识字（已完成）

米哈游（已启动）

喜马拉雅（已完成）

云闪付 App（已启动）

蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

叮咚买菜（已启动）

扫描全能王（已启动）

360 浏览器（已完成）

360 天气大师（已完成）

搜狐集团（已启动）

航旅纵横（已完成核心版本开发）

爱奇艺（已完成 Beta 版）

中国移动 App（已启动）

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