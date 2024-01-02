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首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

中国移动 App 启动华为鸿蒙原生应用开发

2024/1/2 15:05:12 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 1 月 2 日消息，据华为官方消息，拥有超 3 亿用户的中国移动 App 宣布，正式基于 HarmonyOS NEXT 启动鸿蒙原生应用及元服务开发。

华为表示：“鸿蒙系统的分布式技术可以帮助中国移动 App 及元服务在手机和平板、手表等全场景多终端实现无缝流转，建立起多渠道用户触达矩阵；而 HarmonyOS 原生智能等独特优势，让用户在业务查询、业务办理、消费提醒、在线客服等场景获取到更流畅、更智能、更安全的体验。”

目前官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商如下：

  • IT之家（已启动）

  • 同程旅行（已启动）

  • 开心消消乐（已完成）

  • 美团（已启动）

  • 去哪儿（已启动）

  • 新浪微博（已启动）

  • 石墨文档（已完成）

  • 钉钉（已启动）

  • 飞常准（已启动）

  • 小红书（已完成 Beta 版）

  • B站（已启动）

  • 向日葵（已启动）

  • 58 同城（已启动）

  • 安居客（已启动）

  • 高德地图（已启动）

  • 快看漫画（已启动）

  • 得到（已启动）

  • 浙江传播大脑（已启动）

  • 奥维互动地图（已启动）

  • 小牛电动（已签约）

  • 软通动力（已签约）

  • 《三国杀》系列游戏（已完成）

  • 建设银行（已启动）

  • 麦当劳（已启动）

  • 支付宝（已启动）

  • 同花顺（已完成 Beta 版）

  • 交通银行（已启动）

  • HiPaint（已启动）

  • 易车（已启动）

  • 平安金管家（已启动）

  • 网易游戏（已启动）

  • 洪恩识字（已完成）

  • 米哈游（已启动）

  • 喜马拉雅（已完成）

  • 云闪付 App（已启动）

  • 蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

  • 叮咚买菜（已启动）

  • 扫描全能王（已启动）

  • 360 浏览器（已完成）

  • 360 天气大师（已完成）

  • 搜狐集团（已启动）

  • 航旅纵横（已完成核心版本开发）

  • 爱奇艺（已完成 Beta 版）

  • 中国移动 App（已启动）

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关键词：中国移动鸿蒙 原生

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