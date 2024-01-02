国产全新宝马 5 系今日下线：提供燃油 / 纯电双车型，今年年初交付

IT之家 1 月 2 日消息，宝马集团日前官宣，国产全新宝马 5 系长轴距版车型今日在沈阳生产基地正式下线，新车将在今年年初开启全国交付。此次下线的车型为 5 系的纯电动版本 ——i5。

该车曾在去年 5 月在海外发布，并于去年 11 月在广州车展正式亮相。外观方面，该车采用宝马全新一代的设计语言，长宽高分别为 5175/1900/1520mm，轴距为 3105mm。

新车针对中国市场进行多种特殊定制。除去IT之家小伙伴非常熟悉的“经典操作”加长轴距之外，后排座椅顶端还配备了 31 英寸的悬浮式巨幕。这块娱乐屏拥有 8K 的分辨率，且支持实时互联，整体设计风格和配置都进一步向全新一代 7 系靠近。

其他配置方面，全新宝马 5 系中控区域配备 12.3 英寸液晶仪表和 14.9 英寸触控屏，并配备宝华韦健（Bowers&Wilkins）环绕式音响系统、后排可独立控制的四区域自动空调。

动力方面，燃油版 5 系预计搭载 2.0T 发动机和 48V 轻混系统，最大功率 190kW，最高扭矩 400N・m。至于纯电的 i5 ，单电机车型的申报信息显示其最大功率 250kW。

此外，i5 M60 xDrive 车型将配备双电机四驱系统，最大功率可达 601 马力，峰值扭矩 820 牛・米，零百加速时间为 3.8 秒。

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