全新宝马 5 系即将下线：3105mm 长轴距，后排配备 31 英寸悬浮式巨幕

IT之家 1 月 1 日消息，据宝马集团官微消息，全新宝马 5 系长轴距版即将于宝马沈阳生产基地下线，并于 2024 年初开启全国交付。

这款新车此前已经在广州车展亮相，采用宝马最新的设计语言，提供豪华套装、主打运动的 M 套装两种外观件。车身尺寸方面，新一代 5 系车身长宽高分别为 5175/1900/1520mm，轴距为 3105mm。

IT之家从官方获悉，全新宝马 5 系搭载的 L2 + 级智能驾驶辅助系统，测试里程超过 13 万公里，针对中国市场特色的功能版本更新超过 100 次，本土化调试超过 2,000 个。宝马首推带视线确认的自动变道功能，专门根据中国客户的体貌特征、驾驶习惯进行了优化，包括对中国客户的面部、脸型、头型等进行模型训练。

内饰方面，全新宝马 5 系中控区域配备 12.3 英寸液晶仪表和 14.9 英寸触控屏，并配备宝华韦健（Bowers&Wilkins）环绕式音响系统、后排可独立控制的四区域自动空调。后排座椅还提供 31 英寸的悬浮式巨幕，拥有 8K 的分辨率，且支持实时互联。

动力方面，全新宝马 5 系预计搭载 2.0T 发动机和 48V 轻混系统，最大功率 190kW，峰值扭矩 400N・m。

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