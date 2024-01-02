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“稚晖君”出走华为创业项目新进展：“北大-智元机器人联合实验室”成立

2024/1/2 17:38:37 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 1 月 2 日消息，北京大学新闻网今日发布新闻稿宣布，近日“北大-智元机器人联合实验室”在北京大学前沿计算研究中心揭牌。

北京大学科技开发部部长姚卫浩在致辞中表示，期待联合实验室能够进一步发挥双方技术优势，形成资源互补，培养未来机器人行业的技术领军人才

智元联合创始人彭志辉（稚晖君）也介绍了联合实验室的研发目标：智元非常看重校企合作的发展模式，将与北京大学紧密配合，实现研发成果落地，推动具身智能和通用机器人产业的发展和迭代

北京大学前沿计算研究中心研究员兼联合实验室主任董豪表示，双方此次“强强联合”，有望在具身智能和机器人智能技术领域实现新的技术突破，达到世界顶尖水平

据IT之家此前报道，以“天才少年”身份加入华为的稚晖君于 2022 年底宣布离职，创业智元机器人。时隔半年多之后的 2023 年 8 月，他带来了自己创业的第一款产品 —— 智元机器人远征 A1

该机器身高 175cm，重量 55kg，整体为类人造型，号称拥有超过 49 个自由度，整机承重 80kg，单臂最大负载 5kg，关节电机峰值扭矩 350N・m，配有水冷散热。

性能方面，该机器人号称达 200TOPS 算力，配有 RGBD 相机、激光雷达、IMU（IT之家注：惯性传感器）、麦克风阵列等。在发布会现场，“远征 A1”自主走上了舞台。

至于售价方面，稚晖君称长远目标硬件成本控制在 20 万元以内，“远征 A1”将首先用于新能源制造、3C 制造，已经与头部企业进行对接。

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关键词：稚晖君机器人北京大学

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