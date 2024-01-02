东风纳米 01 纯电小车 1 月 7 日上市：预售价 7.98 万-10.98 万元，支持自动泊车

IT之家 1 月 2 日消息，东风汽车旗下的全新车型 —— 纯电小车纳米 01 将于 1 月 7 日上市，该车此前已在广州车展期间开启预售，7.98 万-10.98 万元。

不久之前，东风汽车还放出了一张纳米 01 敞篷版车型的官图，不过这款车未必会正式投放市场并开售。

IT之家汇总东风纳米 01 详细配置信息如下：

纳米 01 是东风纳米旗下首款车型，基于东风量子架构 3 号平台打造，主打灵活空间、智能等卖点，长宽高分别为 4030/1810/1570mm，轴距达到了 2660mm。

配置方面，该车配有 12.8 英寸智能中控屏，支持智能寻车、欢迎模式（自动触发呼吸大灯、门把手、氛围灯等）、语音互动。此外，新车还将支持外放电功能，配备 ADAS L2 级智能驾驶辅助和 FAP 自动泊车。

动力方面，纳米 01 搭载马赫 E 十合一电驱动总成，最大功率 70kW，峰值扭矩 160N・m，最高时速 140km/h，有 330/430km 两种续航可选，CLTC 综合工况效率达 89%。该车支持快充 / 慢充，快充 30 分钟可以实现 30%-80% 的补能。

东风汽车去年曾表示，纳米品牌每年将上市 1-2 款新车型，至 2025 年实现销量突破 40 万辆。

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