极氪全新 MPV 谍照曝光：007 同款灯组，前后侧滑门

IT之家 1 月 2 日消息，极氪品牌的第二款 MPV 车型谍照近日在网上曝光，该车内部代号为 CM2E 型，定位预计将低于极氪 009，极氪 009 是极氪品牌目前唯一的 MPV 车型，售价在 49.9 万-58.8 万元之间。

IT之家注意到，从最新曝光的谍照来看，极氪全新 MPV 车型还处于测试阶段，车身覆盖了严密的伪装，不过从部分细节可以看出，该车的灯组设计与极氪 007 有些相似，配备贯穿式灯带以及造型狭长的前大灯组。此外该车采用双 A 柱设计，可减少视线盲区。

从车身侧面来看，极氪全新 MPV 测试车的车顶线条平直，采用了隐藏式车门把手，并且前后门均采用侧滑门的开启方式，其外后视镜也固定在车门上，但量产车型是否也会保留这个设计还是未知数。

目前，极氪全新 MPV 车型的内饰和动力系统还未知，不过据推测，该车可能会继承极氪 007 的内饰布局和动力系统。作为参考，极氪 007 基于 800 伏高压架构打造，并配备碳化硅后电机，提供单电机和双电机两种动力，单电机版本最大功率 310 千瓦，双电机版本前后电机最大功率分别为 165 千瓦和 310 千瓦。

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