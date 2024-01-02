索尼公布 2023 年 PlayStation 各地区热门游戏：日本区《原神》排名第二，巴西区《FIFA 23》登顶

IT之家 1 月 2 日消息，各家厂商都在发布自己的年度报告、年度总结，索尼 PlayStation 这次披露了全球多个地区的热门游戏，一起来看一看。

在日本区，位居热门游戏榜首的作品是《Apex 英雄》，米哈游的《原神》位列第二，第三名则是《堡垒之夜》。而在韩国区，榜首的位置由《暗黑破坏神 4》把持，《FIFA 23》和《艾尔登法环》紧随其后。

IT之家汇总其他地区排名如下：

澳大利亚：依次为《堡垒之夜》《使命召唤》《FIFA 23》

新西兰：依次为《堡垒之夜》《GTA 5》《使命召唤》

美国和加拿大：依次为《堡垒之夜》《使命召唤》《GTA 5》

巴西：依次为《FIFA 23》《堡垒之夜》《GTA 5》

阿根廷：依次为《堡垒之夜》《FIFA 23》《火箭联盟》

英国、芬兰、西班牙、南非：依次为《堡垒之夜》《FIFA 23》《使命召唤》

阿联酋：依次为《FIFA 23》《堡垒之夜》《GTA 5》

沙特阿拉伯：依次为《堡垒之夜》《FIFA 23》《GTA 5》

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