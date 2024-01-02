索尼上海：PS5 游戏机大陆同期销量是 PS4 两倍，“中国之星”计划已收到 100 多条开发团队申请

IT之家 1 月 2 日消息，索尼“PlayStation”哔哩哔哩官方账号昨日发布“新年祝福”视频，索尼互动娱乐（上海）有限公司董事长兼总裁江口达雄在视频中向广大中国玩家发来新年祝福，并公布了索尼 PlayStation 在中国大陆市场的相关数据信息。

▲ 视频源 PlayStation 官方账号

江口达雄提到，索尼 PS5 游戏机在去年 12 月时全球销量突破了 5000 万台，其中“国行 PS5 同期销量是 PS4 的近两倍”。

▲ 视频截取帧 视频源 PlayStation 官方账号（下同）

IT之家参考研究机构 Niko Partners 此前发布的《中国主机游戏市场报告》，国行 PS4 游戏机在 2015 年上市，截至 2020 年售出约 352 万台，因此可以推出国行 PS5 售出总量在 600-700 万台左右。

江口达雄同时强调了索尼在 2023 年公布的 DualSense Edge 手柄、PS VR2 头显、Access Controller 及轻薄版 PS5（PS5 Slim）四款硬件，强调这些游戏设备能够为国行玩家带来更加沉浸的 PlayStation 游戏体验。

而在扶持开发者的“中国之星计划”方面，江口达雄声称如今进行的“第三期”角逐相当激烈，此前已经收到了 100 多条开发团队申请，先前官方已经公布了第三期首批 6 款游戏，分别为：

多人联机射击动作游戏《铃兰计划》

第三人称科幻题材黑客潜入游戏《演灭》

幻想风动作游戏《失落之魂》

次世代第三人称射击游戏《潜阈限界》

动作冒险游戏《空壳行动》

横向卷轴动作游戏《觉醒异刃》

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