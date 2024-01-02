LG 车载娱乐新品将亮相 CES 2024：副驾显示屏可防驾驶员分心

IT之家 1 月 2 日消息，韩国科技巨头 LG 将于 1 月 9 日在美国拉斯维加斯举行的国际消费电子展（CES）上大展拳脚，携一系列信息娱乐系统新品亮相，其中包括一款专为副驾驶设计的显示屏，其巧妙之处在于驾驶员看不到屏幕内容，可有效避免分心驾驶。

这款新显示屏采用了“视角控制技术”，副驾驶可以安心追剧看电影，而驾驶员则无法看到其显示的内容。IT之家注意到，类似技术此前曾出现在 L322 路虎揽胜车型上，驾驶员和乘客在观看同一块屏幕时可以看到不同画面。

LG 此举旨在巩固其在车载信息娱乐系统领域的领先地位，更是其迈向“未来出行”的重要一步。

除了副驾驶专用显示屏，LG 还将带来一系列适用于自动驾驶“软件定义汽车”的创新成果。LG 的新款显示屏将“填满整个仪表盘”，采用最新的 OLED 技术，为驾驶员和副驾驶提供超高清屏幕体验（类似于梅赛德斯-奔驰 EQS），并为后排乘客提供可从车顶折叠下来的显示屏。此外，LG 还将推出全新的抬头显示器，结合仪表盘，利用 3D 技术为驾驶员提供更好的视野。

值得一提的是，这些屏幕还采用了多种新技术，包括 P-OLED 技术，该技术在显示屏背面添加了一层塑料衬里，使显示屏可以弯曲成汽车仪表盘的形状，LG 表示目前市场上没有任何产品能做到这一点。

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