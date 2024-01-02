微软移动端 Edge 浏览器名称变更，加入“AI”字样

IT之家 1 月 2 日消息，近日，用户发现微软将其安卓和 iOS 平台的移动浏览器从“微软 Edge”改名为了“微软 Edge：AI 浏览器”，强调了其目前最重视的 AI 领域。

除了新的名字，该浏览器在 App Store 和 Google Play Store 的介绍中也宣传了新的人工智能功能，如 DALL-E 3 图像生成器、Copilot 文章摘要、图像识别等。此外，该介绍还强调了对 GPT-4 的支持，称微软 Edge 是“你的人工智能浏览器”。

微软 Edge，你的人工智能浏览器，内置 Copilot，提升你的浏览体验。借助 GPT-4 的强大能力，Copilot 可以帮你提问、优化搜索、获取全面的摘要和用 DALL-E 3 创造图像。微软 Edge 是一种更智能的浏览、发现、创造和购物的方式。

2023 年微软对人工智能进行了大力投入，因此不足为奇的是，微软愿意在各个平台上集成和推广 Copilot。在 2024 年，预计微软会加大力度，推出下一代 Windows 和新的 Surface 设备，这些产品都将非常注重人工智能的体验。

IT之家注意到，根据 Statcounter 的最新数据，微软 Edge 在移动端的市场份额只有 0.24%。在名字中加上“AI”是否能够起到神奇的效果，吸引更多的用户从 Chrome、Safari 等其他移动浏览器转换过来，还要拭目以待。

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