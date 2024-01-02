LG 发布多款新奇产品，包括带有透明 OLED 显示屏的点唱机和多功能露营车

IT之家 1 月 2 日消息，韩国科技巨头 LG 在 CES 2024 展会前夕发布了多款新奇产品，其中包括一款透明 OLED 显示屏的 Jukebox（点唱机）和一款多功能露营车。

这款名为 LG DukeBox 的 Jukebox 采用了独特的设计，将两只真空管放置在透明 OLED 显示屏后面。用户可以根据需要调节显示屏的透明度，既可以欣赏真空管的闪烁，也可以查看当前播放的音乐信息。

DukeBox 还配备了前置扬声器和 360 度环绕音响，可提供立体声效果。此外，它还支持播放电影、视频等内容。

另一款新品名为 Bon Voyage，是一个 2 米宽、3.8 米长的露营车，用户可以根据需求配置床、冰箱、炉灶和水过滤器等设备，非常适合露营旅行。

此外IT之家注意到，LG Labs 还开发了一款名为 Duobo 的咖啡机，可同时处理两种不同的咖啡胶囊，该咖啡机将在 CES 展会上首次亮相。

LG 表示，将在 CES 展会上公布上述产品的更多详细信息，目前尚不清楚这些产品是否会在主流市场销售，不过这些产品无疑为 CES 展会增添了不少看点。

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