极氪全新中型 SUV 车型谍照曝光：代号 CX1E，配无框后视镜 / 车门

IT之家 1 月 2 日消息，博主 @MetaAuto 今天下午晒出了一组极氪全新中型 SUV 的谍照，其称该车的内部代号就是 CX1E。

从外观来看，这款新车采用了与刚发布不久的极氪 007 类似的设计语言，包括蚌式引擎盖、无边框后视镜，同时也可判断出该车将采用无框车门。

内饰方面，该车同样采用与极氪 007 类似的座舱布局，目前可以看到三幅式方向盘、弧面仪表以及悬浮式中控屏。

另据易车网报道，该车预计将在今年上半年正式发布，将与领克 09 共线生产。报道称，若销量爬坡胜利，领克 09 将从当前的产线上迁出，产能会全部让给极氪 CX1E。

不过目前这款车无论是外观还是内饰仍然盖着厚厚的一层“被子”，更多细节方面的设计和配置暂时无法看清，IT之家将持续关注该车进展。

值得一提的是，近日极氪汽车另一款新车 ——MPV 车型 CM2E 的谍照也在近期被曝光，能够更清晰地看见这款新车采用了极氪 007“同款”灯组，同时还有双 A 柱的设计。该车前后门均采用侧滑门的开启方式，其外后视镜也固定在车门上，但量产车型是否也会保留这个设计还是未知数。

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