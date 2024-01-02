AITO 问界开启冬季健诊服务：车主进店即可获得 12 项重点项目车检

IT之家 1 月 2 日消息，@AITO 汽车 今晚宣布“冬季健诊”活动即将开始，车主进店即可享车辆检查、冬季补给，活动时间为 1 月 1 日-2 月 8 日，面向已经交付的全体 AITO 问界车主展开。

IT之家汇总活动内容：

专属服务 ：车辆检查（12 项冬季重点项目，含三电系统、制动系统、轮胎、雨刮等）、暖心热饮（含热果茶、奶茶、甜品、咖啡等）、冬季补给（防冻液、玻璃水各添加 1 次）

暖心礼遇 ：赠 2024 新年款车载香片 1 片、2024 新年礼盒 1 份，含家用对联、红包等。

问界驾行安心包（标准版）200 元券

不久之前，AITO 也公布了最新的限时购车权益：问界新 M7 下定可享至高 4 万元权益，问界 M5 下定可享至高 3.7 万元权益，活动时间 1 月 1 日-1 月 31 日。

新 M7 Max 后驱智驾版 | 新 M7 Max 四驱智驾版，至高 4 万元权益

赠送最高价值 12000 元的内外饰选配权益；

赠送 3000 元春节红包；

赠送价值 20000 元权益金等额抵扣 ADS 智驾包；叠加 5000 元保险补贴。

新 M7 Plus 后驱版，至高 3 万元权益

赠送最高价值 12000 元的内外饰选配权益；

赠送 3000 元春节红包；

赠送价值 15000 元科技舒享包。

问界 M5 智驾版 | 问界 M5 纯电智驾版，至高 3.7 万元权益

赠送价值 12000 元内外饰选配权益；

赠送价值 20000 元权益金等额抵扣 ADS 智驾包；

智驾版赠送 5000 元保险补贴。

问界 M5 标准版 | 问界 M5 纯电标准版，至高 2.7 万元权益

赠送价值 12000 元内外饰选配权益；

赠送价值 15000 元科技舒享包。

据IT之家此前报道，2023 年 12 月，AITO 问界系列交付新车 24468 辆，环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆，问界 M9 上市七天累计大定已突破 30000 辆。其中，问界新 M7 在 12 月交付新车 20611 辆，累计交付达 48552 辆，问界新 M7 累计大定已突破 12 万辆。

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