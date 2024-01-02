奇瑞汽车 2023 年销量 188.1 万辆：同比增长 52.6%，出口 93.71 万辆

IT之家 1 月 2 日消息，奇瑞控股今晚通过公众号发文宣布，2023 年 12 月取得 215690 辆的单月销量，2023 年一整年实现销量的“十二连涨”，累计销量达到 1881316 辆，同比增长 52.6%，官方称创下历史新高。

同时，奇瑞宣布年营收首次突破 3000 亿元人民币，同比增幅超过了 50%，年出口汽车 937148 辆，同比增长 101.1%，号称连续 21 年位居中国品牌乘用车出口第一。截至 2023 年年底，奇瑞全球汽车用户累计超过 1300 万人，其中海外用户达到 335 万。

各主力品牌销量情况如下：

奇瑞品牌全年销量 1,341,261 辆，同比增长 47.6%；

星途品牌全年销量 125,521 辆，同比增长 134.9%；

捷途品牌全年销量 315,167 辆，同比增长 75%。

iCAR 品牌首款产品 iCAR 03 于 12 月 18 日开启全球预售，截至 12 月 31 日已收获 10000 + 订单。

综合IT之家此前报道，奇瑞董事长尹同跃曾在 12 月 30 日发表的新年献词中表示，汽车年销量预计达到 190 万辆。此外，该公司还布局了火星架构、鲲鹏动力、雄狮智舱、大卓智驾、银河生态 5 大领域，建成和在建的瑶光实验室 140 多个，积累了智能混动架构、电池、电驱、CHERY-OS 等一批“黑科技”。同时，号称是全球首款量产的“AI 大模型汽车”星纪元 ES 也已经正式上市。

乘联会崔东树也在今天的分析文章中表示，海关数据显示中国汽车 2023 年 1-11 月出口 476 万台，出口增速 56%，全年正常情况下超过 520 万左右应该是有把握的。崔东树发布的表格数据显示，中国汽车出口主要的表现亮点是名爵品牌、奇瑞品牌、哈弗品牌，尤其是近期比亚迪等海外销量表现极其的抢眼。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽集团 2023 年销售新能源车 112.3 万辆，位居中国车企第二，12 月份新能源销量达 21.9 万辆。上汽大众单月销量达 20,538 辆，ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。

广汽本田 2023 年销量超过 64 万辆，同比下降约 13.5%。

奇瑞汽车 2023 年销量 188.1 万辆同比增长 52.6%，出口 93.71 万辆。

特斯拉 2023 年第四季度交付 48.45 万辆汽车，全年交付 180.86 万辆同比增 38%.

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。魏牌新能源 12 月终端零售量 4808 台，环比增长 65.96%。

广汽埃安 12 月销量 45947 辆，同比增长 53%；2023 年销量 480003 辆，同比增长 77%。广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

小鹏汽车 12 月共交付新车 20,115 台，同比增长 78%，全年总交付突破 14 万。

赛力斯汽车 12 月销量 31490 辆，同比增长 210.03%。2023 年累计销量 106703 辆，同比增长 33.31%。AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

蔚来汽车 12 月交付 18012 辆汽车，同比增长 13.9%；2023 年总计交付 160038 辆，同比增长 30.7%。

比亚迪 12 月新能源汽车销量 34.1 万辆，2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%。

吉利汽车 2023 年 12 月销量为 150,453 部，同比增长约 3%。全年销量为 1,686,516 部，同比增长约 18%。吉利银河 12 月销售 12088 辆新车

哪吒汽车 2023 年全系交付 127496 台，累计销量突破 38 万台。

北汽新能源 2023 年销量 9.2 万辆，同比增长 84%。其中极狐汽车全年累计销量达 30,016 台，同比增长 138%。

长安汽车今日公布最新数据显示，2023 年全年销量超 255 万辆，其中自主品牌新能源汽车销量超 47 万辆，自主品牌海外销量超 23 万辆。深蓝汽车 12 月交付量为 18338 辆；2023 年全年累计交付达 136912 辆。

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