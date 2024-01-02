乘联会秘书长崔东树：2023 年中国汽车出口超过 520 万左右

IT之家 1 月 2 日消息，乘联会秘书长崔东树今日发文表示，海关数据显示中国汽车 2023 年 1-11 月出口 476 万台，出口增速 56%，全年正常情况下超过 520 万左右应该是有把握的。从 2023 年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球的南美洲和非洲出口下降，但发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。

崔东树称，长期以来，汽车都被视为是工业强国的标志，我们观念里的世界工业强国，美国、日本、德国无一不是汽车工业强国，中国汽车出口目前已经是世界第一大出口国，未来潜力更是巨大。现在我国自主品牌出口进入了新的阶段，也就是进入了新能源发展的机遇期，以新能源为主的自主品牌出口与燃油车出口发生了巨大的变化。

中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在 2021 年开始突破。在 2013-2016 年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020 年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在 100 万台左右水平。2020 年的出口达到 108 万台，同比下降 13%，随后进入高增长期。2021 年的出口市场销量 218.7 万台，同比增长 102%。2022 年的出口市场销量 340 万台，同比增长 55%。

IT之家注意到，从品牌的出口表现来看，中国汽车出口主要的表现亮点是名爵品牌、奇瑞品牌、哈弗品牌，尤其是近期比亚迪等海外销量表现极其的抢眼。

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