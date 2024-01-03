新岚图梦想家车型推出 1 月权益：购置税 0 元、1 万元置换补贴，原价 33.99 万元起

IT之家 1 月 3 日消息，新岚图梦想家公布 1 月权益，包含购置税 0 元礼、暖心置换礼、6 大无忧关怀礼、贴心金融礼、挚友分享礼，原价 33.99 万元起。

购置税 0 元礼

旗舰版 EV：购置税 0 元（岚图补贴 11000 元）

旗舰版 PHEV：购置税 0 元（岚图补贴 6000 元）

尊贵版 PHEV：购置税 0 元（岚图补贴 1500 元）

尊贵版 EV：购置税 0 元（岚图补贴 1500 元）

大无忧关怀礼

六年或十五万公里免费整车质保

终身免费三电质保

车机娱乐流量终身免费（10G / 月）

终身免费道路救援

终身免费可预见性服务

免费充电桩（7kW）及安装服务

暖心置换礼（不可叠加）

全品牌 10000 元置换补贴

岚图本品 10000 元置换补贴及原车终身类权益继承

贴心金融礼

零息贷：50% 首付起两年 0 息

零压贷：15% 首付起 1-5 年低息

轻松贷：首付 50% 尾款 50%，1 年 0 利息 0 月供

挚友分享礼

老车主转介绍大定，老车主可享 10000 积分奖励

IT之家此前报道，岚图汽车 12 月销量达 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%；新岚图梦想家 12 月销量突破 5000 台，环比四连涨。

新岚图梦想家于 10 月 12 日上市，长宽高达到 5315/1985/1800mm，轴距 3200mm；提供 4 种车身颜色，分别为旭日紫、玄英黑、日耀金、杜若白。

动力方面，新岚图梦想家 PHEV 车型搭载岚海动力全新混动发动机，热效率达 45.18%，可输出 420kW 系统总功率和 840N・m 系统总扭矩，CLTC 百公里馈电油耗 5.36L。

PHEV 车型配备 43 度超大云母电池，拥有 CLTC 236km 的纯电续航，可实现全功率 12 小时以上外放电，CLTC 综合续航达 1231km，纯电车型 CLTC 续航里程提升到 650km。

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