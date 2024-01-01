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岚图汽车 12 月销量首破 1 万台同比增长 479%，2023 全年销量同比增长 160%

2024/1/1 9:16:16 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 1 月 1 日消息，2023 年最后一个月，岚图汽车 12 月销量首破 1 万台，达 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

其中，新岚图梦想家 12 月销量突破 5000 台（截至 12 月 29 日 12:00），环比四连涨。

据了解，岚图汽车 2023 年第 50000 台整车于 12 月 25 日正式下线，下线车型为新岚图梦想家。

新岚图梦想家于 10 月 12 日上市，售价 33.99 万元起，还有 63.99 万元起的四座定制版。

新车采用了大尺寸的进气格栅和贯穿式日行灯，长宽高达到 5315/1985/1800mm，轴距 3200mm；提供 4 种车身颜色，分别为旭日紫、玄英黑、日耀金、杜若白。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

  • 上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

  • 长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

  • 广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

  • 红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

  • 一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

  • 岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

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关键词：岚图汽车汽车销量

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