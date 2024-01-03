迪士尼：育碧游戏《星球大战：亡命之徒》计划 2024 年“晚些时候”发售

IT之家 1 月 3 日消息，迪士尼在最新博客中透露，育碧 Massive Entertainment 制作的《星球大战：亡命之徒》预计 2024 年“晚些时候”发售，但仍未确认最终发售日期。

迪士尼没有提供更多信息，只表示“这款游戏可以让你探索银河系中不同的星球，既有标志性的，也有全新的”，“你可以像恶棍凯・维斯一样冒险，与她的同伴尼克斯一起寻求自由和新生活。如果你愿意冒险，银河系中将充满机遇。”

参考IT之家此外报道，《星球大战：亡命之徒》于 2023 年 6 月首次亮相，目前只知道是一款动作冒险游戏，将登陆 Xbox X / S、PS5 和 PC 平台，目前来看有可能会类似《星球大战：绝地武士：幸存者》那样的模式。

《亡命之徒》的剧情背景设定在《帝国反击战》和《绝地归来》之间，玩家将扮演凯・维斯与她的小团队一起策划银河系最大抢劫案之一。在尼克斯的陪伴下，她可以获得不同派别（包括臭名昭著的赫特人贾巴）的支持，当然也可以背叛这些派别。

这是一款“沉浸式”的开放世界游戏，可以为玩家提供看似无限的太空探索玩法，同时融汇混战、空战、潜行等元素，还有官方游戏展示的加速器穿越等。

游戏中有各种各样的星球供玩家探索，每个星球都有《刺客信条奥德赛》中两到三个区域那么大（而且可以无缝穿越到太空中）。当然，这些星球的规模也不会大到让玩家失去兴趣无法完成。

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