巴菲特去年 11 月捐赠了价值 5.4 亿美元的股票

1 月 3 日消息，美国《慈善纪事报》最新报告显示，2023 年个人及其基金会的慈善捐款总额飙升至超过 35 亿美元（当前约 249.2 亿元人民币）。

让人瞩目的是，这其中有 8 位捐赠者都是亿万富翁级别的大佬，他们的总资产加起来高达 3051 亿美元。其中，投资大师沃伦・巴菲特（Warren Buffett）的捐赠遥遥领先。

据《福布斯》估算，巴菲特的身家约为 1190 亿美元。巴菲特将 150 万股伯克希尔哈撒韦公司 B 类股票（价值 5.415 亿美元，当前约 38.55 亿元人民币）捐给了苏珊・汤普森・巴菲特基金会 (Susan Thompson Buffett Foundation)，该基金会以巴菲特 2004 年去世的第一任妻子的名字命名。

图源 Pixabay

巴菲特早在 1964 年就创立的家族慈善机构。现在，他的两个孩子都在董事会任职，并由他的前女婿领导。这家基金会主要关注女性的生殖健康，而且还给巴菲特的故乡内布拉斯加州的学生们提供大学奖学金。值得一提的是，这笔捐款不是巴菲特每年的例行捐赠，而是他在 11 月份特别宣布的大额捐款。巴菲特曾在 2006 年承诺捐赠数十亿美元，并且每年兑现部分承诺。

排在巴菲特之后的是数学家、对冲基金创始人詹姆斯・西蒙斯（James Simons）和他的妻子玛丽莲・西蒙斯（Marilyn Simons）。这对夫妇通过他们的西蒙斯基金会向纽约州立大学石溪分校捐赠了 5 亿美元，以支持该大学的捐赠基金，并增设奖学金、增加教授职位，还有研究和临床护理等等。

据估计，西蒙斯夫妇的净资产为 307 亿美元，他们与纽约州立大学石溪分校有着深厚的渊源。1968 年至 1978 年间，詹姆斯・西蒙斯曾在这里担任数学系主任，玛丽莲则在该校获得了两个学位：1974 年获得学士学位，1984 年获得经济学博士学位。在过去 10 年里，他们通过自己的基金会已经向该校捐赠了近 6 亿美元。

并列排在第三位的是工业设备制造商 Cryogenic Industries 的创始人罗斯・布朗（Ross Brown）。去年 11 月，布朗向加州理工学院捐赠了 4 亿美元，这是 2023 年科学领域最大的一笔捐赠。这笔捐赠将通过布朗的家族基金会和一个捐赠者建议基金来实现，主要用于启动布朗基础科学研究所。

这个研究所也将支持其他大学的科学研究，并将设立罗斯・布朗研究人员奖励计划，这是布朗于 2020 年启动的一项奖学金计划，直到今年都由他的基金会运作。该项目为从事化学和物理研究职业生涯中期的终身教职员工提供为期五年、200 万美元的奖励。

耐克联合创始人菲尔・奈特（Phil Knight）和他的妻子佩妮（Penny）承诺向 1803 基金捐赠 4 亿美元。奈特夫妇的资产净值约为 430 亿美元，他们的捐款将用于重建俄勒冈州波特兰市的阿尔比纳（Rebuild Albina）项目，旨在重振阿尔比纳的经济和文化繁荣。

丹尼尔・吉尔伯特（Daniel Gilbert ）和詹妮弗・吉尔伯特（Jennifer Gilbert）夫妇通过吉尔伯特家族基金会向亨利・福特健康中心捐赠了 3.75 亿美元，用于建造两座医疗中心，名列捐赠榜单第四。丹尼尔・吉尔伯特是 Quicken Loans 的创始人，也是克利夫兰骑士队的主席。这对夫妇的净资产估计接近 290 亿美元。

其中一个医疗中心将是底特律亨利福特医院的康复中心。该中心将为脊髓损伤、中风、创伤性脑损伤和其他疾病的患者提供康复服务。吉尔伯特夫妇将总额中的 1000 万美元用于设立一个特别基金，为那些很少或根本没有医疗保险的底特律低收入居民支付康复护理费用。

另一个医疗中心尼克・吉尔伯特神经纤维瘤病研究所将汇集来自亨利・福特健康中心和密歇根州立大学健康科学学院的医学专家和研究人员，共同寻求治疗神经纤维瘤病的方法。神经纤维瘤病是一种遗传性疾病，会导致肿瘤在全身的神经通路上生长。吉尔伯特的长子尼克・吉尔伯特（Nick Gilbert）小时候被诊断出患有这种疾病，他一生中的大部分时间都在致力于提高人们对这种疾病的认识。尼克于去年 5 月去世，年仅 26 岁。

排在第五位的大额慈善捐赠来自金融家肯尼斯・格里芬（Kenneth Griffin），他通过自己的同名慈善基金捐赠了 3 亿美元，用于支持哈佛文理学院的奖学金计划和一系列其他项目。据估计，格里芬的净资产约为 380 亿美元，多年来他为母校做出了大量贡献，包括为本科生提供数千万美元的经济援助。

格里芬还送了另一份礼物，这是 2023 年最大的礼物之一。他与娱乐行业高管大卫・格芬（David Geffen）合作，为纪念斯隆・凯特琳癌症中心提供了 4 亿美元。这两位慈善家都不愿透露他们各自捐赠的确切金额，因此《慈善纪事报》没有将这些捐款计入排名。

《慈善纪事报》的年度排名是基于公开公布的 10 大捐赠，这个数字不包括艺术品捐赠或匿名捐赠。今年 3 月，《慈善纪事报》将公布年度 50 大捐赠者排行榜，该榜单基于慈善家在 2023 年的总捐款额度，而不是单次捐款。

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