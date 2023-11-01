巴菲特再减持比亚迪，持股下降至 7.98%

IT之家 11 月 1 日消息，据港交所文件，10 月 25 日，巴菲特旗下伯克希尔・哈撒韦以平均价每股 245.86 港元的价格完成出售 82.05 万比亚迪 H 股，持股比例从 8.05% 降至 7.98%。

IT之家注意到，伯克希尔・哈撒韦此次套现约 2.017 亿港元。目前，伯克希尔・哈撒韦持股比亚迪共 8761.31 万股。根据港交所披露易规定，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要作出披露。

据港交所官网信息统计下来，持有比亚迪股份十多年的伯克希尔哈撒韦公司自 2022 年 8 月 24 日首次减持以来，其已经连续发起 13 次减持比亚迪 H 股股份的动作，持股比例自 2022 年 8 月 24 日的 19.92% 下滑至如今的不到 8%。

10 月 30 日，比亚迪公告，第三季度实现营收 1621.51 亿元，同比增长 38.49%；第三季度归属于上市公司股东的净利润 104.13 亿元，同比增长 82.16%。

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