2024 开年首场“天幕大戏”上演，象限仪流星雨明晚迎来极大

IT之家 1 月 3 日消息，根据中国科学院紫金山天文台昨日（1 月 2 日）消息，2024 年开年“天幕大戏”，象限仪流星雨将于 1 月 4 日迎来极大，为新年送上一份浪漫的祝福。

图源：WikiMedia

象限仪流星雨与英仙座流星雨、双子座流星雨并称“北半球三大流星雨”。与另外两大流星雨相比，象限仪流星雨高峰期短，极大过后流星数量会“断崖式”下降。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧表示：“该流星雨的一大特点是会有非常明亮的火流星出现。届时如果天气晴好，喜欢流星雨的朋友可以在 3 日和 4 日的后半夜观测”。

这场流星雨于 2023 年 12 月 26 日开始活跃，将会持续到 2024 年 1 月 16 日，不过最佳观赏日期是本周四（1 月 4 日）。

美国国家航空航天局（NASA）表示，象限仪座流星雨在高峰期每小时能产生多达 120 颗流星。

EarthSky 预估美国东部时间 2024 年 1 月 4 日上午 7:53（IT之家注：北京时间 1 月 4 日晚上 8 点 53 分）达到峰值。

中国科学院紫金山天文台科普主管王科超介绍，象限仪流星雨群内流星一般不会在天空中留下尾迹，但经常会有非常明亮的火流星出现。1 月 4 日 24 时之前，象限仪流星雨观赏条件较好，凌晨过后受月光影响，观测条件不佳，精彩程度会大打折扣。

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