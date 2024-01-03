realme 真我 12 系列手机通过工信部入网：居中单孔曲面屏，后置圆形镜头模组

IT之家 1 月 3 日消息，真我 12 系列（RMX3841、RMX3843）现已通过工信部入网审核，并对新机证件照进行了公示。

从图来看，两款机型的背面设计基本相同，基本延续了上代设计语言，采用圆形镜头模组方案，背部似乎为素皮材质，中间还有一条标志性的分界线。

这款机型采用了常规的曲面屏形态，前置摄像头居中，跟上一代真我 11 系列保持一致。

根据之前爆料，真我 12 系列可能包括真我 12、真我 12 Pro 和真我 12 Pro + 三款机型，其中真我 12 Pro + 搭载 OV64B 潜望式长焦镜头，支持 3 倍光学变焦，支持 OIS 光学防抖。

根据 @数码闲聊站 的说法，该系列机型全系采用居中单孔曲屏 + 塑料中框 + 后置圆形镜头模组，中杯采用了 IMX709 32Mp 2X 直立小长焦，大杯则采用 OV64B 64Mp 3X 潜望式长焦镜头。

目前暂无其他关于这款新机的爆料，不过IT之家查询时发现 realme 目前有三款新机（RMX3841、RMX3843、RMX3866）均已通过无线电核准，预计就是真我 12 系列产品。

▲ RMX3841

▲ RMX3843

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