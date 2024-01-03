ROG 枪神 8/8 Plus 超竞版笔记本开启预约：搭载四窄边 Mini LED 屏

IT之家 1 月 3 日消息，ROG 今日正式开启 2024 款电竞本新品首发预约。枪神 8 系列将首发搭载最新一代处理器平台，全数新品均配备 RTX40 系列笔记本电脑 GPU，并有冰川散热架构 3.0、DDR5 高频内存、PCIe4.0 SSD、RGB 影刃键盘等多项高能硬件及设计。此外，枪神 8 超竞系列的屏幕升级至 Mini LED 星云原画屏。

IT之家整理 ROG 枪神 8 超竞系列笔记本参数如下：

ROG 枪神 8 超竞系列此次迎来再度进化，处理器方面将首发搭载新一代高性能酷睿平台。同时配备 NVIDIA GeForce RTX4080/4090 笔记本电脑 GPU，可实现 175W 满功耗释放，可实现双显三模显卡热切换。屏幕升级至新一代 16/18 英寸四窄边 Mini LED 星云原画屏，带来超 2000 分区精细控光，1100nits 超高峰值亮度，覆盖 100% P3 广色域，支持杜比视界。

该系列笔记本至高可选 64GB DDR5 5600MHz 内存及 2TB PCIe 4.0 SSD；拥有 90Wh 电池，支持 100W PD 快充，影刃键盘及 U 型底盘灯均支持 AURA 神光同步。

此外，专业电竞本 ROG 枪神 8 以及枪神 8 Plus 也同步登场。CPU 同样首发采用新一代酷睿平台，配备 NVIDIA GeForce RTX4060/4070 笔记本电脑 GPU，可实现 140W 满功耗释放。

ROG 枪神 8 系列搭载 16/18 英寸四窄边星云屏，拥有 2.5K 分辨率，240Hz 超高刷新率，3ms 疾速响应，覆盖 100% P3 广色域，亮度为 500nits。存储方面，配备 16GB DDR5-5600MHz 内存及 1TB PCIe 4.0 SSD，预留 M.2 及内存插槽。散热方面采用冰川散热架构 3.0，CPU 覆盖二代暴力熊液金，拥有 3 绝尘风扇、7 热管以及 374 片冰翼鳍片加持。拥有雷电 4、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen2 Type-A 等多个接口。

枪神 8 系列笔记本今日开启预约，1 月 9 日正式公布价格并开售。

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